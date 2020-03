Covid-19

A União das Misericórdias Portuguesas montou na maioria dos seus lares sistemas e écrans grandes para que os idosos, impedidos de receber visitas devido à Covid-19, possam fazer videochamadas com a família para atenuar as saudades e a solidão.

"A questão do isolamento e da solidão dos idosos é de si já um problema grave na nossa sociedade. Neste momento vai atingir pontos críticos que de certeza vão ter consequências a nível de doença mental, de agravamento de alterações no humor, depressão, ansiedade", disse hoje à agência Lusa o vice-presidente da União das Misericórdias Portuguesas (UMP), Manuel Caldas de Almeida.

Para minimizar o impacto da suspensão das visitas, a UMP montou "na maioria dos lares sistemas para que os idosos possam por 'skype' ou 'WhatsApp', mas com écrans grandes, poderem falar com os seus familiares não só pelo telefone, mas vendo a pessoa e tentar através disto diminuir um bocadinho a solidão e as saudades que têm dos familiares", adiantou o geriatra.