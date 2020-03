Covid-19

O Centro Hospitalar Tondela-Viseu anunciou hoje a suspensão imediata das visitas a doentes internados, quer sejam, ou não, os acompanhantes, devido à Covid-19.

Em comunicado, o centro hospitalar explica que as exceções a esta medida são as visitas dos pais de recém-nascidos e de crianças internadas na Neonatologia e na Pediatria, no horário único das 14:30 às 15:30.

As visitas a "doentes internados na Unidade de Cuidados Paliativos de Tondela ou ao cuidado da equipa intra-hospitalar de Cuidados Paliativos" serão "analisados, caso a caso, pelos médicos das respetivas equipas", acrescenta.