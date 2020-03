Covid-19

A edição deste ano do festival de música de Glastonbury, que deveria decorrer no final de junho e se realiza anualmente desde 1970, em Inglaterra, foi cancelada, devido à pandemia da Covid-19, anunciou hoje a organização.

"Lamentamos muito anunciar isto, mas vamos ter de cancelar Glastonbury 2020. Os bilhetes para este ano são válidos no próximo ano", lê-se numa publicação partilhada na conta oficial do festival no Twitter.

A edição deste ano, que deveria decorrer entre 24 e 28 de junho e tinha confirmados artistas como Kendrick Lamar, Taylor Swift e Paul McCartney, seria de celebração dos 50 anos do festival.