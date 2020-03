Covid-19

O presidente da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte), Carlos Nunes, admitiu hoje a instalação de centros de rastreio para suspeitos de infeção por Covid-19 em outras cidades, adiantando já serem conhecidos os locais "mais prioritários".

"Neste momento já temos ideia dos locais mais prioritários. Está a ser analisado dia a dia, hora a hora", revelou hoje durante uma visita ao Centro de Rastreio em modelo "Drive Thru" instalado no Queimódromo, no Porto.

Aquele responsável não quis adiantar, contudo, em quais ou em quantas localidades podem vir a ser instalados os centros de rastreios, reiterando que é uma análise que está a ser feita dia a dia.