Covid-19

Os Açores têm um segundo caso confirmado de Covid-19, uma mulher de 49 anos, residente na ilha de São Jorge, que está internada no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira.

"A Autoridade de Saúde Regional informa que as análises realizadas no Serviço Especializado de Epidemiologia e Biologia Molecular, do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, tiveram resultado positivo para Covid-19 relativamente a um caso detetado em São Jorge", lê-se num comunicado de imprensa, divulgado hoje.

Segundo a Autoridade de Saúde Regional, "os resultados aguardam contra-análise pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge", exigida nos primeiros cinco casos positivos detetados na região.