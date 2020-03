Covid-19

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou hoje que está "iminente" uma decisão sobre as escolas no Reino Unido, as quais continuam em funcionamento, no âmbito da estratégia de combate ao coronavírus Covid-19.

"Quero prestar uma homenagem em particular, não apenas ao NHS [Serviço Nacional de Saúde], mas também aos nossos professores. Vamos fazer tudo o que pudermos para remover os encargos das escolas. A Câmara deve esperar que sejam tomadas novas decisões iminentemente", afirmou, durante o debate semanal na Câmara dos Comuns.

Boris Johnson respondia aos deputados, numa sessão com uma audiência reduzida devido à precaução tomada pelos deputados de se sentarem distanciados para evitar um possível contágio, tendo em conta que pelo menos dois já foram diagnosticados com a doença.