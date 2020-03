Covid-19

O presidente da Câmara de Sernancelhe, Carlos Silva, pediu hoje aos emigrantes e a quem vive fora para evitarem deslocações ao concelho, devido ao risco de propagação do novo coronavírus.

Depois da confirmação do primeiro caso positivo da Covid-19 neste concelho do norte do distrito de Viseu - uma mulher emigrante na Suíça, que entretanto foi para o hospital da Guarda -, o autarca deixou ao início da tarde de hoje uma mensagem na rede social Facebook.

"Todos, e sem exceção, adoramos a visita dos nossos emigrantes e dos nossos amigos que vivem fora de Sernancelhe, mas neste momento tão delicado agradeço que fiquem onde estão, por favor. Estamos numa fase muito difícil e terei que denunciar quem não quer seguir as orientações", escreve Carlos Silva.