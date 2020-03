Covid-19

O Banco de Cabo Verde (BCV) instruiu hoje os bancos comerciais do país a adotarem planos de contingência face à pandemia de Covid-19 e avisou que vai pedir "medidas preventivas" para "contenção de perdas financeiras".

Em comunicado enviado hoje à Lusa pelo banco central cabo-verdiano refere que está a pedir às instituições de crédito e seguradoras para adotarem medidas preventivas em linha com as recomendações do Governo e da Organização Mundial de Saúde (OMS).

"Assim, cada uma destas instituições financeiras deve ter em vigor o seu próprio plano de contingência", lê-se no comunicado em que o BCV pede aos bancos para aconselharem os clientes a recorrerem aos canais digitais para a realização das operações financeiras.