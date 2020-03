EUA/Eleições

O senador Bernie Sanders vai avaliar a continuação da sua candidatura às eleições presidenciais dos EUA, depois de uma nova série de derrotas nas primárias do Partido Democrata na terça-feira, anunciou a sua candidatura.

Joe Biden, ex-vice-Presidente e principal rival de Sanders, venceu na terça-feira a disputa nos três estados (Arizona, Florida, e Illinois) que foram a eleições, distanciando-se ainda mais na corrida que decidirá quem é o candidato presidencial dos democratas.

"O Senador Sanders conversará com os seus apoiantes, para avaliar as condições da sua campanha. Por enquanto, no entanto, ele está concentrado na resposta das autoridades ao surto de coronavírus, para garantir que os direitos dos trabalhadores ficam garantidos", disse Faiz Shakir, diretor de campanha.