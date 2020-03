Óbito/Pedro Barroso

As exéquias do músico Pedro Barroso, que morreu na terça-feira, aos 69 anos, em Lisboa, realizam-se na quinta-feira, a partir das 17:00, no Centro Funerário de Santa Joana Princesa, também na capital, informou a funerária.

O funeral realiza-se na sexta-feira pelas 11:00, para o crematório do Cemitério dos Olivais, em Lisboa, segundo a mesma fonte.

Pedro Barroso morreu na terça-feira, num hospital de Lisboa, onde se encontrava internado desde o passado dia 08.