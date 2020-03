Covid-19

A Take The Wind (TTW), empresa criadora da plataforma de simulação médica Body Interact, anunciou hoje que disponibiliza a profissionais de saúde cenários clínicos com pacientes virtuais suspeitos de Covid-19, para uso gratuito e ilimitado.

"Como empresa líder mundial na simulação digital com pacientes virtuais, é nossa responsabilidade social fornecer cenários de treino para ajudar os profissionais de saúde no esforço colossal que estão a realizar para debelar a pandemia, onde os requisitos de segurança individual e dos pacientes são muitos elevados", refere o administrador da Take da Wind (TTW), Pedro Pinto.

A empresa sediada no Instituto Pedro Nunes, em Coimbra, adianta que, na base da decisão, está a vontade de "ajudar quem está na primeira linha dos cuidados de saúde e saber atuar com precisão, eficácia e segurança perante um paciente suspeito de COVID-19".