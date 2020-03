Covid-19

O Governo de Macau anunciou que a partir das 00:00 de quinta-feira é proibida a entrada aos trabalhadores não residentes, à exceção dos que residem na China continental, Hong Kong e Taiwan, medida que afeta parte da comunidade portuguesa.

Para evitar a transmissão do Covid-19 em Macau é proibida, a partir das 00H00 quinta-feira a entrada em Macau de todos os titulares do título de identificação de trabalhador não residente, com exclusão dos titulares do título de identificação de trabalhador não residente que tenham qualidade de residente do Interior da China, da Região Administrativa Especial de Hong Kong e da região de Taiwan", anunciou o chefe do Executivo de Macau.

No despacho publicado no boletim oficial, Ho Iat Seng determinou que, "por motivo de interesse público, nomeadamente a prevenção, controlo e tratamento da doença, socorro e emergência, e em casos excecionais de manutenção do funcionamento normal (...) ou das necessidades básicas de vida dos residentes, a autoridade sanitária pode dispensar o cumprimento da respetiva medida".