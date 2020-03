Covid-19

A Câmara de Oliveira do Hospital vai investir 250 mil euros na compra de cinco ventiladores, 20 monitores e 600 testes rápidos de diagnóstico da doença Covid-19, anunciou hoje o presidente da autarquia.

Em declarações à agência Lusa, José Carlos Alexandrino disse que este material vai ser adquirido e utilizado no âmbito de uma colaboração do município, no distrito de Coimbra, com o hospital da Fundação Aurélio Amaro Diniz (FAAD).

Esta unidade de saúde do concelho "já dispõe de alguns" destes equipamentos, mas a Câmara Municipal entendeu que devia reforçar os meios de combate ao novo coronavírus e ao tratamento dos munícipes que possam ser infetados, acrescentou.