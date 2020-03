Covid-19

A Câmara de Coimbra anunciou que "durante a madrugada de hoje começou a ser aplicado em todas as viaturas" dos transportes urbanos da cidade um produto eficaz na eliminação do novo coronavírus, já testado em Londres.

"Durante a madrugada de hoje começou a ser aplicado em todas as viaturas dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) o produto Zoono, que é eficaz na eliminação do novo coronavírus, tendo sido já comprovadamente testado e usado no Metro de Londres", afirma a Câmara numa nota enviada hoje à agência Lusa.

Este meio de "desinfeção das superfícies eficaz na eliminação do novo coronavírus, com resultados a perdurarem até 30 dias", também já está a ser utilizado por outros transportadores de passageiros, como os metropolitanos de Lisboa e Porto.