Actualidade

A audição hoje do jornalista guineense Sabino Santos no Ministério Público indignou o seu advogado e o sindicato da classe, que consideram tratar-se de uma tentativa de limitar a liberdade de informar no país.

Sabino Santos, editor e apresentador do programa Debate Nacional, da rádio privada Capital FM, foi hoje ouvido no Ministério Público, ao abrigo de uma queixa-crime movida pelo antigo ministro e dirigente político, Doménico Sanca.

O antigo governante considera que o jornalista teria incorrido num crime que colocou em causa a sua honra, ao citar o seu nome num debate onde estava em análise uma suposta tentativa de golpe de Estado.