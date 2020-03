Covid-19

A Câmara de Resende anunciou hoje a isenção do pagamento do consumo de água e da recolha de resíduos sólidos para todos os consumidores comerciais e industriais, devido à Covid-19.

Em comunicado, a autarquia justifica a medida com o facto de a população deste concelho do norte do distrito de Viseu se encontrar, "quase na sua totalidade, a cumprir isolamento voluntário", de "as empresas estarem a ser condicionadas e se prever que surjam medidas ainda mais restritivas relativamente à circulação de pessoas e funcionamento de estabelecimentos comerciais".

A autarquia decidiu também aplicar a mesma isenção "ao pagamento das rendas inerentes à exploração dos estabelecimentos concessionados pelo município".