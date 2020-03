Covid-19

A Alemanha anunciou hoje a suspensão temporária do programa de acolhimento de refugiados sírios que mantém com a Turquia na sequência do encerramento das fronteiras da União Europeia (UE) para travar a pandemia do novo coronavírus.

"O Ministério do Interior pediu a suspensão temporária do mecanismo" de reinstalação de refugiados sírios "devido às restrições de viagens" decretadas pela UE na terça-feira, afirmou um porta-voz do ministério alemão, assegurando que o programa será retomado "assim que possível".

Outros programas deste género firmados com o Líbano e com a Jordânia também vão ser suspensos, indicou o mesmo porta-voz alemão.