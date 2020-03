Covid-19

O número de passageiros no Metro do Porto desceu cerca de 80% devido à Covid-19, passando de uma média de 270 mil clientes diários em janeiro e fevereiro para pouco mais de 50 mil, revelou hoje a empresa.

"De valores médios próximos dos 270 mil clientes diários em janeiro e fevereiro, passamos agora para valores pouco superiores a 50 mil passageiros em dia útil, no que representa um decréscimo a rondar os 80%", informou fonte oficial da Metro do Porto, em resposta a questões da agência Lusa.

Todas as máquinas de venda e validadores de bilhetes no Metro do Porto foram hoje desligados devido à pandemia de Covid-19 e o carregamento e validação deixou de ser obrigatório, por tempo indeterminado.