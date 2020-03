Óbito/Pedro Barroso

A Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) recordou hoje a luta de Pedro Barroso contra a Censura, antes da queda da ditadura no 25 de Abril de 1974, numa nota de pesar pela morte do músico, ocorrida na terça-feira, em Lisboa.

Pedro Barroso "foi um dos novos cantores-autores revelados no programa [televisivo] Zip-Zip em 1969", recorda a SPA. "Com José Jorge Letria [atual presidente da SPA] e António Macedo (já falecido) foi [também] um do cantores-atores da peça 'Breve Sumário da História de Deus', de Gil Vicente, levada à cena por Carlos Avilez, no Teatro Gil Vicente, em Cascais", em 1970.

"O disco com as canções desse espetáculo foi de imediato apreendido pela PIDE", a polícia política da ditadura do Estado Novo, vigorou até ao mês de Abril de 1974.