Covid-19

O BE mostrou-se hoje "inteiramente disponível" para aprovar um orçamento retificativo devido ao novo coronavírus, defendendo que todas as medidas de apoio excecionais "devem ter como contrapartida a proibição dos despedimentos".

Em declarações aos jornalistas no parlamento a propósito das medidas anunciadas hoje pelos ministros das Finanças e da Economia para fazer face à pandemia do novo coronavírus, a deputada do BE Mariana Mortágua garantiu que o partido "está inteiramente disponível para aprovar um orçamento retificativo, o orçamento que for necessário fazer para poder proteger o país nesta situação de emergência".

"Todas as medidas que estão a ser implementadas de forma excecional para ajudar a produção e para ajudar as empresas devem ter como contrapartida a proibição dos despedimentos", propôs.