Covid-19

A Turquia anunciou hoje que vai impedir a entrada no seu território a partir da Grécia e Bulgária, numa medida de combate ao Covid-19, três semanas após abrir as suas fronteiras aos migrantes que pretendiam alcançar a Europa.

Os três postos fronteiriços com a Bulgária e os dois com a Grécia, para além das ligações ferroviárias, vão ser fechados a partir da meia-noite de hoje para as pessoas, apesar de o trânsito de mercadorias permanecer sem restrições, indicou a agência noticiosa Anadolu ao citar fontes dos ministérios da Saúde e do Comércio.

A proibição de entrar na Turquia por estas passagens ou por mar é extensível a todas as pessoas que permaneceram nos últimos 14 dias na Grécia ou Bulgária, precisou a Anadolu.