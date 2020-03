Covid-19

A maioria das agências imobiliárias já fechou ou irá fechar portas durante a pandemia de Covid-19, porque "não há negócios" e "o risco não compensa", segundo a Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP).

"Começaram por estar à porta fechada e depois a pedir aos colaboradores para ficarem em teletrabalho, a fazer trabalho de retaguarda, mas o teletrabalho para nós é muito complicado, porque não havendo visita [ao imóvel], muito dificilmente há concretização do negócio", afirmou o presidente da APEMIP em declarações à agência Lusa.

Embora ressalvando que "as empresas são independentes" quanto à decisão de se manterem ou não em atividade, Luís Lima diz que as indicações dadas pela APEMIP aos seus associados foi "para que fechassem": "Não vale a pena, não há trabalho e o risco não compensa. Neste momento é fazer as escrituras que pudermos nos negócios que já estão feitos, mas novos negócios há muito poucos, é esporádico", sustentou.