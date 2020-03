Covid-19

Os taxistas que operam a partir do aeroporto da Praia, em Cabo Verde, estão apreensivos com o negócio nos próximos tempos, mas entendem a medida governamental de proibir voos internacionais para proteger o país do novo coronavírus.

Na cidade da Praia existem cerca de mil taxistas e meia centena opera diariamente a partir do Aeroporto Internacional Nelson Mandela, segundo o presidente da associação da classe, Adriano Monteiro, de 42 anos e com 20 na profissão.

Um trabalho "um bocadinho duro" em dias normais, que vai complicar-se ainda mais com a medida do Governo de proibir a partir de quinta-feira as ligações aéreas oriundas de 26 países, incluindo Portugal e Brasil, decisão que será válida pelo menos até 09 de abril.