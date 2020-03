Covid-19

A Junta de Freguesia de Carnide, em Lisboa, está a formar jovens para conversarem diariamente com idosos através do telefone, num programa chamado "Amigos Mais Que Prováveis", cujo objetivo é fazer com que todos fiquem em casa nesta altura.

Segundo o presidente da junta, Fábio Sousa, estão em formação 20 jovens no âmbito deste projeto, que surgiu com base no programa "Amigos Improváveis", transmitido pela SIC, que coloca jovens a viver em casa de pessoas mais idosas que não conhecem.