Lisboa, 18 mar 2020 (Lusa) - O escritor e filólogo Frederico Lourenço começou a ensinar Latim gratuitamente através do Facebook, para quem quiser aprender durante o isolamento, devido à epidemia de Covid-19, e a adesão ultrapassou os três mil seguidores, em menos de 24 horas.

O curso foi lançado na terça-feira à noite, através de uma página criada propositadamente para o efeito, com o título "Latim do Zero - Página de Frederico Lourenço para a aprendizagem do Latim", na qual já foi disponibilizada a lição n.º1 pelo autor da "Nova Gramática do Latim", editada em março do ano passado pela Quetzal, a única ferramenta necessária para as aulas.

Imediatamente antes disso, o escritor e professor universitário tinha lançado um repto na sua página oficial do Facebook: "E que tal aproveitarem esta fase de recolhimento para aprender Latim? Vou postar todos os dias uma lição de Latim, começando do zero. O saber não ocupa lugar; e o Latim é (acreditem) a língua mais bela e expressiva que se possa imaginar. Aceitem o meu desafio e embarquem nesta aventura!".