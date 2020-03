Covid-19

O Santander Portugal anunciou hoje que vai isentar os clientes do pagamento de comissões nos canais digitais do banco, implementando ainda medidas para os comerciantes, referiu a instituição, em comunicado.

"Para todos os comerciantes, o Santander suspende a cobrança da mensalidade dos POS [terminais de pagamento] e isenta a aplicação de um valor mínimo sobre as transações efetuadas", adiantou o banco, acrescentando que, "para apoiar as transações 'sem contacto', o Santander suspende também a cobrança de todas as comissões do serviço MBWay no POS", de acordo com a mesma nota.

Para os particulares, a instituição "incentiva a utilização das suas plataformas digitais 'app' [aplicação] ou 'netbanco', efetuando pagamentos 'sem contacto', cómodos e seguros", sendo que, para isso "todos os pagamentos efetuados nos canais digitais encontram-se isentos".