Covid-19

O número de mortes no Reino Unido causadas pelo pandemia de Covid-19 ultrapassou a centena, anunciaram hoje as autoridades britânicas, perante a iminência do encerramento de escolas.

De acordo com os números disponibilizados hoje, o número de mortes chegou aos 104, um aumento de 33 face às 71 de terça-feira.

Os governos da Escócia e País de Gales anunciaram o encerramento das escolas no final da semana, mas o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, adiantou que uma decisão nacional "iminentemente".