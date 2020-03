Covid-19

O cancelamento do Festival da Eurovisão, este ano, gera impactos negativos no cenário musical, mas poderá criar desafios acrescidos à organização e ao seu papel como promotora dos autores e intérpretes dos vários países, defendeu o investigador Jorge Mangorrinha.

Autor de vários estudos históricos e prospetivos sobre a Eurovisão, Jorge Mangorrinha reagiu hoje ao anúncio do cancelamento da edição deste ano do Festival Eurovisão da Canção com "preocupação, pelo impacto nas indústrias que gravitam" à sua volta.

Contactado pela agência Lusa, o investigador ressalvou, contudo, que "o bem-estar das pessoas e a contenção do vírus [responsável pela pandemia da Covid-19] são a essência".