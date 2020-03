Covid-19

O ministro da Educação britânico anunciou hoje o encerramento das escolas a partir de sexta-feira por tempo indeterminado, no âmbito da pandemia do coronavírus Cofid-19.

"Isto será para todas as crianças, exceto os filhos de funcionários públicos e as mais vulneráveis", indicou.

De acordo com os números disponibilizados hoje, o número de mortes chegou às 104 no Reino Unido, tendo sido identificados 2.626 casos positivos com coronavírus Covid-19 entre 56.221 pessoas testadas.