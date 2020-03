Covid-19

A maioria dos idosos da vila de Arronches, no Alto Alentejo, permanecia hoje em casa e em "alerta" com a evolução do surto de Covid-19, mas outros com menos cautelas mantêm a rotina diária.

A cerca de 15 quilómetros da vila espanhola de La Codosera, que registou na terça-feira o primeiro caso positivo do novo coronavírus, uma grande parte dos habitantes da vila alentejana, no distrito de Portalegre, apenas sai à rua para fazer compras nos supermercados e na farmácia.

No entanto e apesar de "apreensivos" e com "medo" da pandemia de Covid-19, há habitantes que optam por manter algumas das suas rotinas diárias, como tomar o pequeno almoço e ler o jornal, caso seja possível, num dos poucos cafés de portas abertas.