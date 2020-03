Covid-19

A Câmara da Mealhada vai investir até 150 mil euros na compra de dez ventiladores médicos para serem usados no tratamento de eventuais pacientes de Covid-19 no Hospital da Misericórdia da Mealhada (HMM), foi hoje anunciado.

"Estamos a atravessar uma pandemia muito grave, com consequências completamente imprevisíveis. Os recursos humanos especializados, na área da saúde, são muitíssimo importantes no combate ao Covid-19. Mas os recursos técnicos, como os ventiladores, podem revelar-se, no socorro de doentes vítimas de coronavírus, absolutamente cruciais. Pode representar a diferença entre viver ou morrer", justifica o presidente do município, Rui Marqueiro.

A decisão de comprar os ventiladores surgiu depois de Marqueiro ter contactado o provedor da Santa Casa da Misericórdia local, João Peres, para saber se o hospital tinha capacidade para receber doentes com coronavírus.