Covid-19

O líder do grupo parlamentar do CDS-PP, Telmo Correia, apontou que da parte dos centristas "não faltará" solidariedade, mas ressalvou que "quem governa é o Governo", pedindo coragem ao primeiro-ministro para lidar com a pandemia de Covid-19.

"Num estado destes e em emergência quem governa é o Governo", afirmou Telmo Correia durante o debate sobre pedido de autorização da declaração do estado de emergência, proposta hoje pelo Presidente da República.

De acordo com o parlamentar, "o CDS respeitará a capacidade e obrigação do próprio Governo".