Covid-19

Vários músicos portugueses atuam, a partir de sábado, numa nova plataforma 'online' - Play It Safe -, que incentiva o público a apoiar monetariamente os artistas, profissionais bastante afetados pelas restrições impostas no combate à Covid-19.

A Play It Safe, uma iniciativa da promotora Gig Club em parceria com a editora Omnichord Records, foi criada com dois objetivos: "alertar as pessoas para o comportamento cívico, para ficarem em casa, os que podem, e terem os devidos cuidados, usando a música para isso", e "sensibilizar que é uma altura complicada para os músicos, que estão sem trabalho provavelmente nos próximos meses, com muitos concertos desmarcados", explicou à agência Lusa João Afonso, daquela promotora de concertos por subscrição.

"Hoje em dia, como se sabe, as vendas de discos estão muito em baixo ou praticamente inexistentes e os ganhos do 'streaming' também são baixos, portanto é da música ao vivo que os artistas normalmente vivem e estão sem esse rendimento", alertou João Afonso.