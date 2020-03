Covid-19

O município de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, cedeu 15 telemóveis aos profissionais de saúde do concelho para agilizar o contacto com os utentes enquanto durar a pandemia de Covid-19, foi hoje anunciado.

"A Câmara, numa atitude inovadora, cedeu os equipamentos móveis de modo a seguir as orientações das entidades de saúde nacionais e internacionais, que recomendam distanciamento social e medidas de isolamento por forma a restringir de forma significativa a propagação deste vírus nas comunidades, mas também a preservar e manter ativos os técnicos de saúde a trabalhar no concelho", salienta um comunicado da autarquia enviado à agência Lusa.

Os telemóveis foram entregues hoje pelo presidente da Câmara, Emílio Torrão, aos delegados de saúde do concelho em exercício.