Covid-19

A Comissão Permanente da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) deu hoje parecer favorável à proposta do Presidente da República para a declaração do estado de emergência no país.

A proposta foi aprovada pelo PSD, CDS, PS e JPP e teve a abstenção do PCP.

"A cooperação entre todas as entidades regionais e nacionais é absolutamente essencial no combate a esta guerra, mas o mais importante para vencer a guerra é que todos os cidadãos cumpram as normas de exceção que vão estar em vigor, com restrição de alguns direitos, liberdades e garantias", afirmou num comunicado o presidente da ALM, José Manuel Rodrigues.