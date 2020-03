Covid-19

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) lançou várias medidas de apoio a empresas e particulares, incluindo flexibilização nos pagamentos de créditos, para fazer face ao impacto do surto de Covid-19, segundo um comunicado.

Assim, o banco vai aceitar, para as empresas, "reajustar os pagamentos das prestações mensais nos seus créditos de médio e longo prazo por um período até seis meses" e prolongar "os prazos de pagamento de financiamentos especializados em modelos de 'leasing' para equipamentos mais atingidos pela atual crise por períodos adicionais de 12 meses".

A CGD irá ainda, em "articulação com as sociedades de garantia mútua" levar a cabo o "ajustamento das prestações dos financiamentos garantidos" para "aliviar o peso das prestações nos períodos críticos dos próximos meses", "renovar a generalidade dos planos de limites aprovados por prazos que podem ir até 180 dias, mantendo em vigor as disponibilidades de financiamento garantidas aos atuais clientes" e simplificar os "mecanismos de prorrogação até 180 dias de todas as operações de curto prazo em vigor".