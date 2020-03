Covid-19

O município de Fornos de Algodres pediu hoje aos emigrantes e a quem vive e trabalha noutras zonas do país para não se deslocarem ao concelho, devido ao risco de propagação do novo coronavírus.

"Aconselham-se todas as pessoas que têm ligações a Fornos de Algodres, sejam emigrantes, residam ou trabalhem noutros pontos do país, que não se desloquem para o nosso concelho/região nas próximas semanas, pois a mobilidade geográfica é um foco de propagação do Covid-19", lê-se num aviso da autarquia publicado na página da rede social Facebook.

O município de Fornos de Algodres, no distrito da Guarda, sublinha que "neste momento desafiante para os portugueses, todos devem ser solidários e estar conscientes de que tem de se cumprir obrigações".