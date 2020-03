Covid-19

O Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) anunciou hoje "medidas excecionais" nos concursos de apoio financeiro, entre as quais a possibilidade de os filmes apoiados terem uma primeira exibição em televisão ou em plataformas de 'streaming'.

Na página oficial, o ICA descreve algumas "medidas excecionais a serem aplicadas, por período transitório, no setor do cinema e do audiovisual, em resultado da declarada pandemia Covid-19".

As medidas são aplicadas aos concursos de apoio financeiro de 2020 e aos de anos anteriores que estão ainda em processo, explicou fonte do ICA à Lusa.