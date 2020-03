Actualidade

O índice mais emblemático da praça bolsista nova-iorquina, o Dow Jones Industrial Average, está hoje a evoluir com perdas superiores a 10%, com os investidores alarmados com as consequências do novo coronavírus e as medidas restritivas de movimentos.

Às 13:00 horas locais (18:00 de Lisboa), a sessão bolsista chegou mesmo a estar interrompida durante 15 minutos, quando o índice alargado S&P500 caiu 7%.

Quedas deste índice superiores a 5% provocam a suspensão automática da sessão durante 15 minutos.