Covid-19

Os atletas portugueses que procuram a qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020 estão "extremamente apreensivos" com o que a pandemia de Covid-19 provocou no mundo do desporto, disse o presidente da Comissão de Atletas Olímpicos.

Segundo explicou à Lusa o antigo desportista João Rodrigues, muitos dos portugueses que procuram ainda chegar aos Jogos têm o seu treino "muitíssimo condicionado" e as várias provas de qualificação olímpica, nas modalidades que dão acesso aos 43 por centro de atletas que ainda falta apurar a nível mundial, têm sido sistematicamente canceladas devido à pandemia.

"Tenho de dar aos atletas os meus parabéns pela forma cívica como encararam esta pandemia. Todos acataram as diretrizes da Direção-Geral da Saúde, claro que a contragosto, porque ninguém queria fazer isto. Toda a preparação está altamente condicionada", acrescentou.