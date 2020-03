Covid-19

Mais de 1.700 pessoas estão retidas desde domingo num navio cruzeiro na Cidade do Cabo, África do Sul, por suspeita que alguns dos passageiros estejam infetados com Covid-19, disse hoje um porta-voz da empresa.

"Os passageiros já estão a bordo [do navio] há uma semana sem mostrar nenhum sintoma. Organizámos voos para que os nossos hóspedes possam voltar a casa rapidamente. No entanto, aguardamos autorização das autoridades locais", disse o porta-voz da empresa Aid Cruises, Hansjörg Kunze.

Segundo o porta-voz, citado pelo portal sul-africano Times Live, o motivo prende-se com o facto de seis dos passageiros estarem a ser submetidos a análises clínicas pelas autoridades de Saúde sul-africanas por medida de precaução.