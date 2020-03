Covid-19

O município de Manteigas, no distrito da Guarda, anunciou hoje que decidiu aplicar uma redução de 50% no valor das faturas da água, saneamento e resíduos dos munícipes e empresas sediadas no concelho, devido ao Covid-19.

"O executivo camarário decidiu hoje, por unanimidade, aplicar uma redução de 50% nas faturas da água, saneamento e resíduos de todos os munícipes e empresas sediadas do concelho de Manteigas, no que respeita aos meses de março, abril e maio de 2020", refere a autarquia em comunicado enviado à agência Lusa.

Com a redução do valor da fatura, o município de Manteigas "pretende diminuir o impacto e as dificuldades financeiras decorrentes do abrandamento da atividade económica no concelho e no país, quer para os munícipes, quer para as empresas sediadas" naquela região da Serra da Estrela.