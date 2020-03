Covid-19

A Câmara Municipal da Guarda anunciou hoje que vai assegurar o acesso a medicamentos e a bens alimentares a cidadãos vulneráveis do concelho, devido à Covid-19.

"Atentas as excecionais medidas de contingência que têm vindo a ser aplicadas nos últimos dias para combater a pandemia do Covid-19, a Câmara Municipal da Guarda vai assegurar o acesso de todos os cidadãos pertencentes a grupos vulneráveis e sem apoio familiar (doentes crónicos, pessoas isoladas ou com problemas de saúde/mobilidade) a medicamentos e a bens alimentares", refere a autarquia num comunicado enviado à agência Lusa.

O município presidido por Carlos Chaves Monteiro indica que também garante "o acesso a transportes desses mesmos cidadãos, desde que a necessidade assim o justifique".