Covid-19

O município de Miranda do Corvo anunciou a criação de uma Equipa de Apoio Social de Emergência no concelho, que entrou hoje em funcionamento, para minimizar os impactos da pandemia de Covid-19 na vida dos munícipes.

"Esta estrutura irá assegurar o fornecimento de compras, de bens essenciais e medicação (aquisição e entrega) no domicílio dos mirandenses que vivam isolados/sozinhos em situação de fragilidade, em especial idosos ou famílias com filhos portadores de deficiência a seu cargo", refere a autarquia em comunicado enviado à agência Lusa.

O Plano Municipal de Assistência Social de Emergência prevê o reforço do número de refeições fornecidas através das cantinas sociais da Santa Casa da Misericórdia de Miranda do Corvo e da Fundação ADFP, e o reforço financeiro dos apoios concedidos ao abrigo do Fundo de Emergência Social.