Covid-19

A medida que permite aos trabalhadores independentes não isentos de IVA pagar este imposto de forma fracionada foi bem recebida, mas ficou aquém das expectativas destes trabalhadores que preferiam que o pagamento fosse diferido.

"Vai ser possível pagar o IVA em prestações, mas preferíamos que houvesse antes um diferimento do pagamento deste imposto enquanto durasse esta situação de emergência", disse à Lusa Daniel Carapau, da associação de combate à precariedade Precários Inflexíveis, na sequência do conjunto de medidas decididas pelo Governo para mitigar o impacto do surto do Covid-19 na economia e que preveem o pagamento fracionado de impostos e contribuições.

No caso do IVA, os trabalhadores independentes podem fracionar o pagamento em três prestações mensais sem juros ou em seis prestações, aplicando-se juros de mora nas últimas três, sem que seja necessário prestar garantia. A medida aplica-se aos regimes mensal e trimestral.