Covid-19

As Forças Armadas disponibilizaram 2.300 camas para reforçar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde em internamentos "não graves" e apoio aos profissionais, na resposta à pandemia de Covid-19, disse o Ministério da Defesa.

Segundo o Ministério da Defesa, poderá ser disponibilizado "um total de 2.300 camas em várias unidades militares da sua rede de saúde, no Continente e nas Regiões Autónomas". Destas, 2.000 podem reforçar a capacidade do SNS em "internamento de infetados não-graves e com evolução favorável" e as restantes 300 camas para apoiar os profissionais de saúde.

Em caso de necessidade, as Forças Armadas poderão disponibilizar algumas camas nos polos de Lisboa e Porto do Hospital das Forças Armadas para "internamento em enfermaria e cuidados intensivos.