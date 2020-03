Covid-19

Angola fecha as fronteiras aéreas, terrestres e marítimas à circulação de pessoas a partir das 00:00 de 20 de março por 15 dias, prorrogável por igual período, em função do comportamento da pandemia de Covid-19, segundo um decreto presidencial.

Os passageiros que desembarcarem nos aeroportos nacionais até às 00:00 do dia 20 de março terão de preencher no momento do desembarque um formulário ara o controlo sanitário obrigatório e ficar em casa por um período de 14 dias.

O decreto presidencial provisório, assinado por João Lourenço, foi lido hoje na televisão pública angolana, TPA, após uma intervenção do chefe do executivo angolano.