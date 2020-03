Covid-19

O presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Manuel Machado, ativou o plano municipal de emergência pelas 16:30 de hoje, anunciou a autarquia.

A decisão, explica a Câmara numa nota enviada à agência Lusa, surge na sequência da "atual situação epidemiológica a nível nacional com o aumento de casos da Covid-19 e perante a possibilidade de ser necessário garantir a mobilização rápida e eficaz de meios e recursos nas ações de proteção civil a desencadear face às ocorrências que se possam registar".

Adicionalmente, e "no decorrer deste processo, e caso se mostre necessário para reforço de bases de apoio logístico a operações especiais, decorrentes do Estado de Emergência, foi estabelecida a afetação do complexo desportivo Estádio Municipal de Taveiro", acrescenta a mesma nota.