Covid-19

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) revelou hoje que estima uma redução da procura acima dos 60% na terça-feira e uma "quebra ainda superior" no dia de hoje, devido à pandemia de Covid-19.

"As monitorizações realizadas pela STCP apontam para reduções da procura superiores a 60% durante o dia de ontem [terça-feira], admitindo-se quebra ainda superior no dia de hoje", disse fonte oficial da empresa de serviço público de autocarros do Grande Porto, numa resposta escrita a perguntas da Lusa.

A mesma fonte esclarece que os dados foram apurados através do "sistema de observação" implementado pela empresa desde que, no sábado, suspendeu as validações de bilhetes ao implementar as entradas de passageiros pela porta das traseiras.