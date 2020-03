Covid-19

A Autoridade de Saúde Regional dos Açores deu hoje indicações a várias entidades no aeroporto de Ponta Delgada para assegurar que os passageiros em trânsito para outra ilha fazem quarentena em São Miguel.

"Qualquer passageiro que desembarque no aeroporto de Ponta Delgada, mas que tenha o seu encaminhamento para uma viagem inter-ilhas, não passa pelo interior do aeroporto. Terá de desembarcar e passar pela delegação de saúde de Ponta Delgada", afirmou o responsável pela Autoridade de Saúde Regional dos Açores, Tiago Lopes, numa conferência de imprensa em Angra do Heroísmo.